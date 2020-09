Razzia wegen Einschleusung illegaler Arbeitskräfte

Im Zusammenhang mit Einschleusungen von Arbeitskräften und Vorenthaltens von Arbeitsentgelt haben Zoll und Bundespolizei Mittwoch und Donnerstag (23.9. und 24.9.) 30 Adressen überwiegend in Schwaben durchsucht. Drei Beschuldigte wurden festgenommen und Vermögenswerte in Millionenhöhe abgeschöpft.

Polizei ermittelt unter anderem wegen des Einschleusens von Ausländern

Wie die Bundespolizei berichtet, ermittelt die Augsburger Staatsanwaltschaft seit Ende vergangenen Jahres gegen mehr als 20 Beschuldigte. Ihnen wird gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern sowie Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitslöhnen zur Last gelegt. Sie sollen ukrainische Arbeitskräfte mit falschen Angaben nach Deutschland geholt und als vermeintliche studentische Ferienarbeiter an inländische Arbeitgeber vermittelt haben. Zum Teil wurden die Arbeiter mit falschen Dokumenten als EU-Bürger getarnt. Außerdem seien die Arbeiter nicht ordnungsgemäß sozialversichert worden.

Drei Haftbefehle vollzogen und Millionen sichergestellt

Bei der zweitägigen Durchsuchungsaktion wurden Adressen in der Region Augsburg, in den Landkreisen Günzburg, Unterallgäu und Aichach-Friedberg sowie in Berlin und im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) durchsucht. Im Einsatz waren rund 500 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Augsburg und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung München sowie unterstützender Dienststellen. Rund einhundert Arbeitskräfte seien angetroffen worden, nach ersten Überprüfungen wurden bereits Verstöße gegen das Arbeits- und Aufenthaltsrecht festgestellt. Bei der Aktion wurden nach Behördenangaben drei Haftbefehle vollzogen sowie Vermögenswerte in Höhe von 2,6 Millionen Euro und zwei hochwertige Fahrzeuge sichergestellt.