Razzia in "Reichsbürgerszene": Waffen und Drogen beschlagnahmt

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen mehrere Objekte in den Grafenauer Ortsteilen Lichteneck und Neudorf im Landkreis Freyung-Grafenau durchsucht, die in Zusammenhang mit der sogenannten Reichsbürgerbewegung und Querdenkerszene stehen sollen.

Vorwurf: Betrug, Urkundenfälschung, verbotene Waffen

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau führt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung bewaffneter Gruppen, Betrug, Urkundenfälschungen und unerlaubtem Umgang mit verbotenen Waffen. Im Visier der Beamten sind ein 57-Jähriger, ein 55-Jähriger, ein 50-Jähriger und ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Freyung-Grafenau. Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeilich eingestuften "Reichsbürger". Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass weitere Verdächtige der sogenannten Reichsbürgerbewegung oder Querdenkerszene nahestehen.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Bei der Durchsuchung am Donnerstag konnten neben Beweismitteln auch mehrere erlaubnisfreie Waffen und gefährliche Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Darunter befanden sich laut Polizei Armbrüste und Luftgewehre. Außerdem fanden die Ermittler gefälschte Testzertifikate und einen gefälschten Impfnachweis. In einem Wohnobjekt wurde zudem eine geringe Menge Marihuana von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.