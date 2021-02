03.02.2021, 14:44 Uhr

Razzia in Regensburg: Drei mutmaßliche Dealer festgenommen

Die Polizei hat in Regensburg drei Männer wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Bei einem Großeinsatz am Mittwochnachmittag waren rund 100 Beamte beteiligt. Es wurden Wohnungen in der Stadt und angrenzenden Gemeinden durchsucht.