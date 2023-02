Artikel mit Audio-Inhalten

> Razzia in Bayerns Prepper-Szene: Sabotage an Strommasten geplant

Die Polizei hat am Mittwoch eine Razzia bei Personen in Bayern durchgeführt, die der Prepper- und Reichsbürgerszene angehören sollen. Sie stehen im Verdacht, Anschläge auf Strommasten geplant zu haben, um so einen politischen Umsturz herbeizuführen.