Razzia in Geflügelbetrieb: Etikettenschwindel bei Hähnchen?

Im Landkreis Rottal-Inn sowie in Baden-Württemberg sind am Mittwoch mehrere Büro- und Geschäftsräume von zwei Geflügelschlachtbetrieben durchsucht worden. Sie sollen konventionelles Hähnchenfleisch umetikettiert und als Bio-Ware verkauft haben. Rund 150 Einsatzkräfte der Polizei sowie die Staatsanwaltschaft Landshut, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Beamte der Steuerfahndung und als Einsatzleitung die Kriminalpolizei Passau waren im Einsatz. Auch Privatwohnungen mehrerer Tatverdächtiger wurden durchsucht.

Anonyme Anzeige brachte die Fahnder auf den Geflügelbetrieb

Zeitgleich fanden in ganz Bayern sowie in Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ähnliche Razzien statt - hier ging es um Unternehmen, die in geschäftlicher Beziehung zu den beiden Geflügelschlachtbetrieben stehen. Insgesamt wurden 24 Objekte durchsucht. Anlass für die Razzien war eine anonyme Anzeige, die Mitte des Jahres bei der Staatsanwaltschaft Landshut eingegangen war. Es bestehe gegen die Unternehmensverantwortlichen im Alter zwischen 29 und 58 Jahren der Verdacht des "gewerbsmäßigen Betrugs und des Verstoßes gegen Lebensmittelrecht", heißt es aus dem Polizeipräsidium Niederbayern.

Vorwurf: Konventionelles Hähnchen als Bio-Ware verkauft?

Konkret lautet der Vorwurf: Drei Männer und zwei Frauen sollen seit Anfang 2018 konventionelles Hähnchenfleisch mit entsprechenden Gütesiegeln umdeklariert haben, unter anderem als "geprüfte Qualität - Bayern-, Bio- und Naturlandware", so die Polizei. Damit habe man beim Weiterverkauf deutlich höhere Preise erzielt. Des Weiteren bestehe der Verdacht, dass aufgetaute Hähnchen als Frischware etikettiert und verkauft wurden. Die mutmaßlich falsch ausgezeichneten Hähnchen gingen wohl an eine Vielzahl von Abnehmern.

An wen und in welchem Umfang solche Lieferungen erfolgten, wird nun untersucht. Bislang gehe man davon aus, dass von den falsch etikettierten Hühnchen keine Gesundheitsgefahr ausgeht. Bei der heutigen Razzia wurden elektronische Daten sowie schriftliche Beweismittel wie Lieferscheine und Buchhaltungsunterlagen beschlagnahmt.