Razzia im Kreis Passau: Tierhalter wehrt sich gegen Vorwürfe

Das Veterinäramt hat mehrere hundert Tiere eines Tierhalters in Kirchham (Lkr. Passau) beschlagnahmt. Der Unternehmer zeigt dafür kein Verständnis. Auf BR-Anfrage sagte er am Telefon, dass er die Aktion unverhältnismäßig fände und kein Verständnis für das Eingreifen des Veterinäramts habe.

Tierhalter: Pfauen nach Beschlagnahme schlechter dran

Die Tiere seien alle gut gehalten worden und trotzdem beschlagnahmt worden. So hätten beispielsweise die Pfauen ein großes Freilaufgehege gehabt – besser ginge es gar nicht, so Struck. Jetzt würden die Pfauen in den Tierauffangstationen in Volieren gehalten werden und hätten weniger Platz als zuvor.

Das Veterinäramt Passau sei zu kritisch, auch bei anderen Tierhaltern, sagte Struck. Er habe stets das gemacht, was das Veterinäramt wollte, auch wenn das mit hohen Kosten verbunden gewesen sei. Unter den beschlagnahmten Tieren befanden sich viele exotische Exemplare wie Affen, Alpakas, Schildkröten und andere Reptilien.

Tote Tiere in Tiefkühltruhen gefunden

Den Fund toter Tiere in Tiefkühltruhen erklärte Struck damit, dass er mit einem Tierpräparator zusammengearbeitet habe. Wenn ein schönes Tier etwa an Altersschwäche gestorben sei, sei es eingefroren worden, um es später präparieren zu können. In den Tiefkühltruhen hätten sich aber auch Futtertiere befunden - zum Beispiel Küken für die Reptilien.