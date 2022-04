Razzia gegen mutmaßliche Linksextremisten

Polizei und Generalstaatsanwaltschaft München sind heute gegen mutmaßlich Linksextreme vorgegangen. Die Beamten ermitteln gegen mehrere Beschuldigte wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung und des Aufrufs zu beziehungsweise der Verherrlichung von schweren Straftaten.

Ihnen wird vorgeworfen, eine Publikation herausgegeben zu haben, in der zu Straftaten, wie etwa Angriffen auf Polizisten oder Brandanschlägen auf Infrastruktureinrichtungen aufgerufen wurde. Dabei sei verherrlichend über reale Taten berichtet worden.

Razzien in Stadt und Landkreis München

Laut den Ermittlern wurden heute in Stadt – und Landkreis München sieben Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Es geht um den Tatverdacht der Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Ausgangspunkt waren die Ermittlungen gegen zwei Männer und eine Frau im Alter von 27 und 28 Jahren.

Brandanschläge auf Funkmasten verherrlicht

Laut Polizei hätten die drei mutmaßlich über mehrere Jahre hinweg eine Publikation mit linksextremistischem Inhalt herausgegeben. In dem Blatt sei über Brandanschläge auf Polizeiautos oder Funkmasten positiv berichtet worden. Auch die Brandstiftung an einem Kabelschacht, der im Mai 2021 im Osten Münchens zu Stromausfällen und Millionenschäden führte, sei verherrlicht worden. Nach Angaben eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft gehören dazu auch Berichte über den Brandanschlag auf den Funkmasten des BR in Freimann im Mai 2020.

Computer und Handys sichergestellt

Nach Durchsuchungen in Wohnungen und gemieteten Kellern ließ die Polizei Druckmaschinen per Lastwagen abtransportieren. Darüber hinaus wurden bei der Aktion am vergangenen Dienstag unter anderem Computer und Mobiltelefone sichergestellt. Zwei Lastwagen und mehrere Autos waren nötig, um die beschlagnahmten Gegenstände abzutransportieren. Daneben wurden auch verschiedene Drogen gefunden, so dass die Ermittlungen ausgeweitet wurden. Haftbefehle wurden gegen die Beschuldigten zunächst nicht beantragt.

Umfangreiche Ermittlungen in Vorfeld

Der Razzia waren umfangreiche Ermittlungen des für politisch links motivierte Kriminalität zuständigen Kommissariats 43 vorausgegangen. Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnungen der drei Tatverdächtigen in München und im Landkreis München. Darüber hinaus wurden noch angemietete Kellerräume unter die Lupe genommen, insgesamt waren es sieben Objekte. Dabei wurden mehrere hundert Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.