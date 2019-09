Razzia bei Reinigungsfirma in Unterfranken wegen Schwarzarbeit

Die Durchsuchung des Geiselwinder Reinigungsunternehmens in der Scheinfelder Straße erfolgte am frühen Donnerstagmorgen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg. Sie hatte Hinweise über mehrere offenbar illegal beschäftigte Mitarbeiter erhalten. In der Firma trafen die Ermittler von Polizei und Zoll auf mehrere Mitarbeiter. Diese versuchten sich, mit gefälschten Dokumenten auszuweisen und wurden daraufhin kurzzeitig zur Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried gebracht. Nach dem Ende der Durchsuchung und der Zahlung einer Sicherheitsleistung konnten die Festgenommenen wieder entlassen werden. Sechs Angestellte erhielten noch am Tag selbst eine Ausreiseaufforderung durch das Landratsamt Kitzingen.