Razzia bei Oligarch Usmanow: Sind es verschollene Fabergé-Eier?

Heinrich von Spreti ist Ehrenvorsitzender bei Sotheby’s Deutschland und hat in seinem Leben schon unzählige Fabergé-Eier in den Händen gehalten. Dass die beim russischen Oligarchen Alisher Usmanow am 21. September beschlagnahmten Exemplare immer noch untersucht werden, kann er im Gespräch mit BR24 nicht nachvollziehen: "Wenn es eine Fälschung ist, kann man es sehen. Wenn es ein Original ist, kann man es auch sehen. Wir machen so etwas an einem Tag."

In einem Statement nach der Razzia hatte Usmanows Sprecher betont, dass sich im Haus in Rottach-Egern am Tegernsee niemals seltene Schmuckstücke befunden hätten. Bei den angeblichen Fabergé-Eiern handele es sich um Souvenirs im Wert von lediglich mehreren Tausend Euro, die aus künstlichen Edelsteinen hergestellt worden seien - gekauft in München als Geschenke für Freunde und Verwandte in Usbekistan, wie es hieß.

Kein Standard-Prüfverfahren

Ein standardisiertes Prüfungsverfahren für Fabergé-Eier gibt es laut Experte von Spreti nicht. Ob es sich um ein Original-Ei oder - wie von Oligarch Usmanow behauptet - um eine Nachbildung handelt, würden Experten an Machart, Design und Qualität des Objektes erkennen. Von Spreti schätzt, dass es weltweilt etwa zehn Leute gibt, die bei Fabergé-Eiern seriös mitreden könnten.

Handelt es sich um verschollene Fabergé-Eier?

Dass die von der Münchner Staatsanwaltschaft München II beauftragte Untersuchung durch einen Gutachter auch nach einer Woche noch nicht abgeschlossen war, veranlasst von Spreti zu einer ganz eigenen Mutmaßung: Eventuell sei eines der verschollenen, unbekannten kaiserlichen Eier dabei - das würde die lange Prüfung erklären.

Denn in den Wirren der russischen Oktoberrevolution waren einige der kaiserlichen Fabergé-Eier verloren gegangen. Vermutlich seien es fünf bis sechs Exemplare gewesen, die bis heute als vermisst gelten, so von Spreti. Von manchen der verschollenen Schmuckstücke existierten Fotos, von anderen nur Namen. Von Spreti vermutet daher: "Wenn man so ein Ei über mehrere Tage lange prüfen muss, deutet es darauf hin, dass es eines der verschollenen Eier ist."

Wert von einem Fabergé-Ei: Bis zu 50 Millionen Euro

Fabergé-Eier sind schmuckvolle Ostereier, die zwischen 1885 und 1917 in der Werkstatt von Peter Carl Fabergé in Sankt Petersburg angefertigt wurden. Sie sind aufwendig verziert und häufig mit Diamanten besetzt. Damals wie heute sind die Fabergé-Eier ein Inbegriff höchster Goldschmiedekunst und ein Symbol für Luxus. Laut Heinrich von Spreti ist ein Ei zwischen fünf und 50 Millionen Euro wert. 2007 wurde ein Exemplar für 12,5 Millionen Euro im Londoner Auktionshaus Christie's versteigert.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Anfangsverdacht einer Straftat

Aktuell werden die Werte der bei der Razzia beschlagnahmten Gegenstände geschätzt. Da der 69-jährige Usmanow die Werte nicht angegeben hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft München II wegen des Anfangsverdachts einer Straftat nach §18, Absatz 5b des Außenwirtschaftsgesetzes. Es liege womöglich ein Verstoß gegen die Anzeigepflicht beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vor. Im Falle einer Verurteilung droht Usmanow eine Geldstrafe oder eine Freiheitstrafe von bis zu einem Jahr.

Ziel der Razzia am 21. September war eigentlich, Beweise zum Verdacht der Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu finden. Laut "Spiegel" liegen gegen Usmanow fast 100 Geldwäscheverdachtsanzeigen von Banken vor. Hier dauern die Ermittlungen an.

Usmanow soll sich immer wieder und längere Zeit in Rottach-Egern aufgehalten haben. Damit – so heißt es aus Insiderkreisen – sei er verpflichtet gewesen, seine Einkünfte beim Finanzamt anzuzeigen, habe dies aber nicht getan und damit womöglich Steuern in Millionenhöhe hinterzogen.