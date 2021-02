Razzia bei Gemeinschaft "Go&Change" in Lülsfeld

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei ein ehemaliges Kloster in Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt durchsucht. Dort leben bekanntlich Mitglieder der Gemeinschaft "Go&Change", die in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik stand. Bei der Durchsuchung haben die Beamten der Kriminalpolizei Schweinfurt 50 Gramm Marihuana und weitere Utensilien zum Konsum von Drogen sichergestellt, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.

Ein Bewohner wollte Beamten Zutritt verwehren

Ermittlungen gegen die Gemeinschaft "Go&Change" wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen schon länger. Jetzt gab es einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und die Razzia in ihrer Einrichtung. Ein Bewohner hatte versucht, der Polizei gewaltsam den Zutritt zum Gebäude zu verweigern. Er muss sich wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Verletzt wurde niemand.

Vor vier Jahren nach Lülsfeld gezogen

Die Gemeinschaft "Go&Change" hatte das ehemalige Koster "Maria Schnee" in Lülsfeld bei Gerolzhofen im Jahr 2017 von der Kongregation der "Schwestern des Erlösers" gekauft. Es wurde immer wieder berichtet, dass die Mitglieder von "Go&Change" psychischem Druck und sexueller Gewalt ausgesetzt sein könnten. In Medienberichten war die Rede von Psychoterror, Gehirnwäsche, Schlafentzug, Drogen und Gewalt als Therapie. Die Gemeinschaft "Go&Change" bestreitet das. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.