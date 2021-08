Rave-Party in Schweinfurt: Polizei reagiert auf Kritik

Rund 150 Menschen haben ein Wochenende lang auf einem Gartengrundstück knapp einen Kilometer vom Rand des Schweinfurter Stadtteils Oberndorf entfernt gefeiert. Laut dem Gesundheitsamt ist die Rave-Party einer der Gründe, warum die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Schweinfurt teilweise sprunghaft angestiegen ist. Weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Party laut Musik gehört haben, kam die Polizei drei Mal wegen Ruhestörung vorbei. Aufgelöst haben die Beamten die Rave-Party aber nicht. Der Schweinfurter Ordnungsreferent Jan von Lackum kann das nicht verstehen und hat eine Erklärung von der Polizei gefordert.

Polizei äußert sich zum Vorwurf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat sich jetzt zum Vorwurf des Ordnungsreferenten geäußert. "Der Charakter der Veranstaltung war als Privatfeier erkennbar und nicht als gewerbliche oder öffentliche Veranstaltung", heißt es von der Polizei. Die Beamten haben laut Polizei die Gartenanlage überprüft. "Hier wurden circa 30 bis 40 Personen festgestellt." Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien laut Polizei zur Feier befragt worden. Daraus habe sich ergeben, dass es sich um eine private Geburtstagfeier handelte. Außerdem seien Zugangslisten geführt worden, um eine Kontaktverfolgung der geladenen Gäste zu gewährleisten.

Polizei hat Party schließlich aufgelöst

Nach zwei weiteren Einsätzen wegen Ruhestörung habe die Polizei dann die Party aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt seien noch rund zehn Personen vor Ort gewesen, heißt es von der Polizei. Die Anzahl vom 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe sich durch die Kontaktnachverfolgungen des Gesundheitsamts ergeben. "Dass diese Personen alle zu einem Zeitpunkt bei der Feier waren, gilt als unwahrscheinlich", so die Polizei. In der Stellungnahme ergänzt sie abschließend: "An dem besagten Wochenende befand sich die Stadt Schweinfurt mit dem Inzidenzwert unterhalb von 50."

Erschwerte Kontaktverfolgung nach der Party

Matthias Gehrig, der kommissarische Leiter des Schweinfurter Gesundheitsamts, sagte gegenüber BR24, dass die Nachverfolgung der Kontaktpersonen auf der Rave-Party schwierig war. Die Veranstalter hätten zwar Kontaktlisten ausgelegt. Die Teilnehmer hätten jedoch handschriftlich und oft schwer lesbar ihre Namen eingetragen. In vielen Fällen seien dann nur Straßennamen und Hausnummern und keine Orte eingetragen worden. Mit Hilfe von Einwohnerämtern und der Polizei habe das Gesundheitsamt die Kontakte mühsam nachverfolgen können. Zum Teil hätten sich Teilnehmer auch gar nicht eingetragen. Die Einlader zu der Rave-Party müssen laut dem Ordnungsreferenten Jan von Lackum nun mit einem Bußgeld rechnen.

Verschärfte Corona-Regeln ab Sonntag

Aktuell liegt der Inzidenzwert in der Stadt Schweinfurt laut Robert Koch Institut bei 135,0. Der Wert überschreitet bereits den dritten Tag in Folge den Grenzwert von 100. Demnach treten am Sonntag verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Die Testpflicht bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen wird auf den Außenbereich ausgeweitet. Für Geimpfte, Genesene und Kinder unter sechs Jahren gilt die Testpflicht nicht. Kitas dürfen ab nächster Woche nur öffnen, wenn die Betreuung in festen Gruppen erfolgt. Außerdem dürfen Besucher von Gottesdiensten ab Sonntag nicht mehr singen.