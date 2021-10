Raus aus der Sucht: Neues Mutter-Kind-Zentrum bei Kulmbach

Für das neue Mutter-Kind-Zentrum der Fachklinik Haus Immanuel im oberfränkischen Hutschdorf ist nun der Grundstein gelegt. Dort sollen ehemals suchtkranke Frauen Hilfe finden. Damit Mütter und ihre Kinder wieder eine Familie werden, haben Bürger investiert.

Nachsorgeklinik für Frauen und Kinder

In dem Neubau sollen ehemals alkohol- oder suchtkranke Frauen zusammen mit ihren Kindern wohnen und wieder ein geregeltes, selbstbestimmtes Leben führen lernen. Bis zu drei Jahre können Bewohnerinnen mit ihren Kindern in der Nachsorgeklinik bleiben, bis sie wieder psychisch stabil und abstinent sind. Für die Kinder wird bereits seit Mai der Kindergarten nebst Tagesstätte gebaut.

"Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt"

Bis zu 30 Kinder im Alter zwischen null und 18 Jahren können dort betreut werden. Für die schulpflichtigen Kinder besteht außerdem eine Kooperation mit der Schule im nahen Thurnau. Der Direktor der Fachklinik Hutschdorf, Gotthard Lehner, betonte bei der Grundsteinlegung, dass das Kindeswohl im Mittelpunkt stehe. Bereits seit zehn Jahren verfolge man im Haus Immanuel diesen Ansatz.

Neubau: Bezugsfertig im Sommer 2022?

Aufgrund der Nachfrage wird das Haus Immanuel um einen Neubau erweitert. Dieser soll zwölf Müttern und bis zu 16 Kindern Platz bieten. Ihnen werden zwölf Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern in dem neuen Gebäude zur Verfügung stehen. Lehner zeigte sich überzeugt, dass das neue Haus im Sommer 2022 bezogen werden könne, sofern der Baufortschritt im bisherigen Tempo vorangehe.

Neues Mutter-Kind-Haus: Zeitkapsel eingemauert

Im halbfertigen Rohbau der dazugehörigen Kindertagesstätte wurde bei der Grundsteinlegung eine Zeitkapsel in Form eines Kupferrohres eingemauert. Darin befinden sich eine Tageszeitung, ein paar Münzen, sowie eine Plakette mit der Maus aus der "Sendung mit der Maus". In solche Kapseln werden Gegenstände gelegt, die man in der entfernten Zukunft wieder auspacken und sich erinnern kann. Das neue Mutter-Kind-Zentrum entsteht anstelle des ehemaligen Bettenhauses, das bereits im März abgerissen wurde.

Spender beteiligen sich an der Finanzierung

Das Besondere am Mutter-Kind-Zentrum ist die Finanzierung. Die Hälfte der Baukosten in Höhe von insgesamt 6,6 Millionen Euro übernimmt der Träger der Klinik, die DGD Stiftung. Die andere Hälfte kommt von Spendern. Dazu zählen neben dem Freistaat Bayern auch die Oberfranken Stiftung und die Kulmbacher Adalbert Raps-Stiftung. Auch die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks hat sich an den Kosten für den Spielplatzneubau beteiligt.

Über ein sogenanntes Crowd-Investing Verfahren haben sich auch Bürgerinnen und Bürger vor allem aus dem Landkreis Kulmbach an dem Projekt beteiligt. Ihnen winkt eine Rendite zwischen 0,5 und 0,7 Prozent.