Raus aus der Stadt: Ländliches Wohnen für wenig Geld?

Für das Wohnen auf dem Land in der "Oase Thalham" in Bruckmühl haben sich 17 Erwachsene und vier Kinder zusammengetan. Städter und Landvolk, Hiesige und Zugereiste, alt und jung wohnen dort zusammen. Mit mehr Platz, mehr Natur, mehr Gemeinschaft, in ruhiger Umgebung – und auch günstiger als in der Großstadt. Bewohnerin Lisa schätzt vor allem die Kombination aus Ruhe und guter Anbindung: "Rosenheim, München, Kufstein – alles ist schnell erreichbar. Trotzdem ist es ländlich und ein bisschen ruhiger für die Kinder."

Marille Rohrmöser ist auf diesem Grundstück aufgewachsen. Es war ihr Elternhaus – samt Schreinerwerkstatt und Nebengebäude. Ihr Mann Schorsch schreinert dort noch heute gern. Früher arbeitete er in der Stadt. "Das war okay. Aber ich brauch das Rausfahren. Eine grüne Fläche, Wiesen, Vieh, Wald und Berge. Dann fühle ich mich wohl."

Kosten stark angestiegen

München und das Einzugsgebiet gehören bundesweit zu den teuersten Gegenden überhaupt zum Wohnen. Doch auch in Bruckmühl bemerkt man in den letzten Jahren erhebliche Preissteigerungen, denn inzwischen zählt der Ort zum Münchner Speckgürtel. Rund 1.000 Euro kostet ein Quadratmeter Bauland. "Die Preise sind hier explodiert", echauffiert sich Schorsch Rohrmöser.

Zu den Bau- und Mietpreisen kommen die Kosten für Mobilität: Kinder zum Sport bringen, Freunde besuchen, zur Arbeit fahren. Die 17 Erwachsenen der "Oase Thalham" haben zusammen elf Autos. Bewohner Johannes Andreaus pendelt zwei bis drei Mal pro Woche nach München. Oft ist er den ganzen Tag unterwegs – von halb sieben morgens bis neun oder halb zehn am Abend. "Die Frau und die Kinder sind in der Gemeinschaft gut aufgehoben, aber die Kinder vermissen ihren Papa schon", sagt er.

Auch Zugfahren kann zur Herausforderung werden. Bewohner Martin Neumann braucht zwischen zwei und zweieinhalb Stunden in die Stadt. "Das ist schon anstrengend", sagt er. "Der Zug fährt nicht immer, dann steht man in der Kälte am Bahnhof – das ist eine gewisse Zusatzbelastung." Er sei aber gern bereit, diesen Preis zu zahlen: "Für die Annehmlichkeiten und Vorteile, die man auf dem Land genießt." Die Rückkehr in die Oase nach einem langen Arbeitstag sei Erholung pur, freut sich Andreaus. Er genieße die unglaubliche Ruhe.

Ruhe und Erholung haben ihren Preis

Doch Ruhe und Erholung haben ihren Preis. Laut Mietspiegel kostet ein Quadratmeter in Bruckmühl im Durchschnitt aktuell zwischen elf und 18 Euro pro Monat. Die Gemeinschaft der "Oase Thalham" hat vor gut zehn Jahren geradeso noch rechtzeitig gebaut. "Das wäre heute deutlich schwieriger", meint Schorsch. Dennoch würde er nicht ganz davon abraten. "Zu allen Zeiten hat es auch Schwierigkeiten gegeben."

Das Land als günstige Alternative zur Stadt? In manchen Regionen Bayerns mag das noch so sein. Günstig wohnt man dem aktuellen bayerischen Sozialbericht zufolge etwa in mehreren ober- und unterfränkischen Landkreisen und in Teilen der Oberpfalz und Niederbayerns. Doch in anderen Gegenden des Freistaats ist es auch auf dem Land längst nicht mehr viel günstiger als in der Stadt.