Raus aus der Halle: Nürnberg sucht Platz für Ukraine-Geflüchtete

Die Stadt Nürnberg sucht derzeit nach länger nutzbaren Unterkünften für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Einige hat sie schon gefunden. Die Notunterkunft in der Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule im Stadtteil Langwasser soll in den kommenden Tagen aufgelöst werden, kündigt Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD) an. Ziel sei es außerdem, dass auch die Notunterkunft in der Messehalle nicht mehr benötigt werde.

Zimmer mit Küche und Bad

Aktuell leben noch 50 Geflüchtete in der Turnhalle und 179 Geflüchtete in der Messehalle, sagt Ries. Die Stadt möchte diese Menschen schnell in Gemeinschaftsunterkünfte verlegen. In diesen sollen sie mehr Privatsphäre haben. Gedacht ist an abgeschlossene Apartments mit Kochmöglichkeit und einem eigenen Bad, sagt Ries.

Kritik an Unterkünften

Dieser Standard ist in den Notunterkünften jedoch nicht gegeben. Das hatten Geflüchtete in den vergangenen Tagen bemängelt. Auch, dass der Aufenthalt in der Notunterkunft sehr lange dauerte. "Es sind eben Notunterkünfte", sagte Ries. Sie wurden aufgebaut, um die vielen Flüchtlinge, die seit Anfang März nach Nürnberg kommen, aufnehmen zu können. Die Stadt stieß damals an ihre Grenzen.

Stadt Nürnberg auf Herbergssuche

Als Gemeinschaftsunterkünfte sollen Beherbergungsbetriebe wie beispielsweise Apart-Hotels oder Pensionen genutzt werden. Fast 600 Plätze gebe es bereits in solchen Immobilien, sagt Volker Wolfrum, der Leiter des Nürnberger Sozialamts. Weitere 500 Plätze sollen nach seinen Worten in nächster Zeit dazu kommen.

Die meisten wohnen bei Freunden

Die Lage am Wohnungsmarkt in Nürnberg ist zwar angespannt. "Aber uns werden immer wieder entsprechende Objekte angeboten", sagt Sozialreferentin Ries. Doch die Angebote müssten vor der Anmietung genau geprüft werden. Das kann dauern. "Da muss man genau hinschauen, denn es geht dabei ja um öffentliche Gelder", sagt Ries. Der größte Teil der rund 5.600 Geflüchteten, die sich bei der Stadt Nürnberg gemeldet haben, ist jedoch privat bei Freunden und Bekannten untergebracht.

Kinderbetreuung und Filmvorführung

Trotzdem soll die Messehalle als mögliche Notunterkunft vorgehalten werden. Denn niemand wisse, wie sich die Lage in der Ukraine weiter entwickeln wird. Die Betreuung der Geflüchteten in der Messehalle wird vom Bayerischen Roten Kreuz in Nürnberg organisiert. Es sei rund um die Uhr ein Sicherheitsdienst im Einsatz, reagiert BRK-Geschäftsführerin Brigitte Lischka auf Klagen, dass es zu wenig Betreuung gebe.

"Außerdem sind während des Tages immer Helfer, Sanitäter und Ärzte in der Halle, die jederzeit angesprochen werden können", betont Lischka. Wichtig sei auch die Arbeit der Ehrenamtlichen. Sie helfen beim Übersetzen, kümmern sich um die Kinderspielecke und organisieren auch schon mal eine Filmvorführung. Das letzte Mal gab's eine ukrainische Komödie zu sehen.