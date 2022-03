Raus aus dem Tabu: Landkreis Ansbach hilft süchtigen Schwangeren

Schwangere Frauen haben viele Bedürfnisse, Sorgen und Fragen für ihren neuen Lebensabschnitt. Haben Schwangere aber zusätzlich eine Suchterkrankung, beschäftigten sie ganz anderen Themen. Um die Themen Sucht und Schwangerschaft zusammenzubringen, gibt es in Stadt und Landkreis Ansbach nun ein spezielles Beratungsangebot.

Süchtig und schwanger – ein Tabu

Süchtigen schwangeren Frauen ist klar, dass sie ihrem Kind schaden. Trotzdem gibt es oft den Wunsch nach Kindern, wenn es meist ungeplant zu einer Schwangerschaft kommt, erklärt Christa Escherle. Die Sozialpädagogin arbeitet in der Schwangerenberatung der Diakonie in Ansbach. Sie ist eine von vielen Beraterinnen und Beratern für süchtige Schwangere im ganzen Landkreis. Die Betroffenen schämen sich, wissen, was sie ihrem Kind antun. Deswegen erscheinen diese Frauen oft nicht im Hilfesystem, obwohl es sie gibt.

Großes Netzwerk soll aufmerksam machen

Die Diakonie ist ein Teil im Netzwerk der Beratung für süchtige Schwangere in Ansbach. Dazu kommen KoKi, die Koordinationsstelle frühe Kindheit, die Caritas, die Suchtberatung Blaues Kreuz und das Gesundheitsamt Ansbach. Durch alle Stellen zusammen sollen Betroffene auf das Angebot aufmerksam werden, sagt Beraterin Christa Escherle. Gleichzeitig hilft das Netzwerk während der Beratung auch tatkräftig bei anderen Fragen rund um die Schwangerschaft – von Vorsorgeterminen bis hin zur finanzieller Unterstützung.

Oft psychische Erkrankung im Spiel

Nicht jede, aber dennoch einige Frauen haben auch eine psychische Erkrankung, die oft schuld an ihrer Sucht ist. Sexueller Missbrauch spielt hier nicht selten eine Rolle, sagt Andrea Berr, Psychotherapeutin bei der Diakonie. Gerade hier sei es wichtig, auf die Traumata der Frauen einzugehen und sie zu berücksichtigen. Auch hier hilft das Netzwerk der verschiedenen Träger, um eine geeignete Hebamme und auch eine entsprechende Behandlung bei einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin zu vereinbaren.

Jugendamt nimmt nicht automatisch Kind weg

Betroffene haben mit Ämtern oft wenig gute Erfahrungen gemacht, wollen also ungern, dass das Jugendamt von der Schwangerschaft erfährt. Doch genau das sollte einer der ersten Schritte sein, sagt Andrea Berr. Denn das Jugendamt könne das Kind erst zu sich nehmen, wenn es auf der Welt ist. Vorher kann es aber die Schwangere kennenlernen und dann auch Fortschritte beurteilen. Die Chance, das Baby dabei zu behalten, steigt also, so Berr. Eine Beratung sei aber keine Garantie, das Kind zu behalten.

Für Schwangere: Achterbahn der Gefühle

Doch nicht jede Schwangere will ihr Kind nach der Geburt behalten. Zumindest nicht von Anfang an. Auch hier sind Schritte notwendig: Vorsorgetermine, vielleicht finanzielle Unterstützung oder Hilfe bei einer Wohnungssuche und natürlich eine Entgiftung. Natürlich wollen die Beraterinnen und Berater Drogen- und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft verhindern, aber verbieten dürfen sie es nicht. Auch Rückfälle sind nicht selten.

Der Kampf gegen die Sucht ist hart

Eine, die es geschafft hat, ist Lisa (Name geändert). Die 24-jährige Ansbacherin hat regelmäßig verschiedene Drogen konsumiert. Als sie schwanger wurde, hat sie versucht, aufzuhören, es aber nicht alleine geschafft. Über das Jugendamt kam sie im vierten Schwangerschaftsmonat zur Beratung und Andrea Berr. Danach verbrachte Lisa sechs Monate in einer Suchtklinik – zwei Monate ohne, vier Monate mit ihrer Tochter. Es war hart, sagt die 24-Jährige, aber sie hat es geschafft und ist dankbar, jetzt eine gesunde Tochter zu haben.

"Für meine Kleine würde ich es nicht mehr so weit kommen lassen!" Lisa

Für Lisa war ihr werdendes Kind der Auslöser, die Sucht in den Griff zu bekommen. Damit ist sie nicht alleine, sagen die Beraterinnen der Diakonie.

Beratung nach Schwangerschaft nicht vorbei

Seit einigen Monaten ist Lisa wieder zurück in Ansbach und wohnt nun auch allein mit ihrer Tochter. Sie hat die Sucht zwar besiegt, trotzdem bleibt es ein Kampf, nicht rückfällig zu werden. Dabei und bei anderen Herausforderungen ihres neuen Lebens als Mama unterstützt sie eine Sozialarbeiterin und einmal die Woche auch Andrea Berr. Denn die Beratung endet nicht mit der Geburt des Kindes.

💡 Wohin können sich Betroffenen in Stadt und Landkreis Ansbach wenden?

Betroffene können sich kostenlos und jederzeit unter 0160/97503231 melden oder eine E-Mail an suchtberatung@diakonie-ansbach.de schicken. Beratungsstellen gibt es nicht nur in Ansbach, sondern im ganzen Landkreis verteilt.