Raus aus dem Lockdown: Tourismus im Bayerwald dennoch zögerlich

Der Lockdown im Landkreis Regen ist aufgehoben. Die 7-Tage-Inzidenz in dem Bayerwald-Kreis hat fünf Tage in Folge die Marke von 1.000 unterschritten. Dennoch bleibt die Tourismusbranche zögerlich.

Manche Hotels warten noch ab

Einige Hotels und Beherbergungsbetriebe wollen versuchen, zu öffnen, sagt der Bodenmaiser Tourismuschef Marco Felgenhauer. Andere würden aber lieber noch abwarten. Einige Hotels hätten generell entschieden, erst frühestens ab 20. Dezember wieder Gäste zu empfangen, heißt es.

Angst vor einem erneuten Lockdown

Das Problem sei die Regelung, dass die Betriebe sofort am nächsten Tag wieder zusperren müssen, wenn erneut eine Inzidenz von 1.000 im Landkreis erreicht wird. Das würde bedeuten, dass man Gäste, die im Haus sind, am nächsten Tag wieder heim schicken muss. Je nach Herkunftsregion wären das womöglich mehrere 100 Kilometer weit. Genauso problematisch sei es, wenn man das komplette Personal aus der Kurzarbeit oder dem vorgezogenen Urlaub zurückholen und dann doch wieder nach Hause schicken muss.

Hotel- und Gaststättenverband: "Hängen in der Luft"

Ähnlich argumentiert Monika Schweizer, die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis Regen. Die jetzige Regelung bringe keinerlei Planungssicherheit, auch nicht für die Gastronomie. Personal zurückholen und Waren - vor allem frische Sachen - einkaufen könne man nur, wenn dann längere Zeit geöffnet bleiben kann. "Wir hängen völlig in der Luft", so Schweizer, und nach der jetzigen Regelung lohne sich für viele Gastronomiebetriebe das Aufsperren einfach nicht.

Der Hotel- und Gaststättenverband Bayern fordere eine Übergangsregelung: Zum Beispiel, dass die Betriebe erst zehn Tage nach erneutem Erreichen der 1.000-er-Marke wieder schließen müssen.

Übernachtungsgäste auch unentschlossen

Die aktuelle Lage führt außerdem zu großer Verunsicherung bei Weihnachts-, Silvester- und Wintergästen, die schon vor langem gebucht haben, so Schweizer. Es gebe viele Stornierungen, weil den Leuten die allgemeine Lage in Bayern trotz 2G-Regel zu unsicher ist. Gleichzeitig gibt es kurzfristige Anfragen, vor allem für Silvester, heißt es von der Tourist-Info Bodenmais. Viele wittern die Chance, in dieser sonst ausgebuchten Zeit eine Stornolücke zu ergattern. Es gibt also ein großes Hin und Her für die anstehende Wintersaison.

Skifahren im Bayerwald - aber wann und wie?

Unsicher bleibt die Lage auch für Wintersportler. Seit dieser Woche liegt im Bayerischen Wald Schnee. Im über 1.000 Meter hoch gelegenen Langlaufzentrum Bretterschachten ist die Schneedecke eventuell auch schon dick und stabil genug, um die ersten Loipen zu spuren. Das versucht man dort gerade - "wenigstens für die Einheimischen", wie es heißt.

Am Großen Arber wartet man dagegen mit dem Skibetrieb ab, bis die Politik über die Regeln für Bergbahnen entscheidet. Momentan ist unklar, ob 2G oder 2G-plus kommt oder eventuell sogar die Vorgabe, dass die Bahnen nur mit 25 Prozent Auslastung betrieben werden dürfen. Nur 25 Prozent Skigäste seien aber für einige Skigebiete an der Grenze der Wirtschaftlichkeit, hieß es von der Arberbergbahn. Eine Öffnung der Pisten plant die Arber-Bergbahn sowieso frühestens am 18. Dezember.

Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown?

Der Landkreis Regen, einer der bekannten Tourismus-Landkreise im Bayerischen Wald, war seit 26. November im Lockdown. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz von 1.000 am Donnerstag den fünften Tag in Folge unterschritten wurde, dürfen Gastronomie und Hotels wieder öffnen. Die Inzidenz ist allerdings noch nicht so stark gesunken, dass eine erneute Schließung ausgeschlossen werden kann. Sobald der Wert einen Tag über 1.000 liegt, wird wieder zu gemacht.