Raus aus dem Haus: Freizeit-Tipps für "zwischen den Jahren"

Der zweite Corona-Winter steht an und viele fragen sich, was sie zwischen den Jahren unternehmen können. In Sport- und Kultureinrichtungen gilt nach wie vor die 2G plus-Regel, ausgenommen sind Geboosterte. Wandern, Skifahren, Schneeschuhwandern, Audio-Touren – die bayerischen Regionen bieten zahlreiche Freizeitaktivitäten im Freien. Hier eine Auswahl an Möglichkeiten:

Hirsche füttern und in einem leeren See wandern in Bayerisch-Schwaben

Für alle, die Bayerisch-Schwaben auf eigene Faust erkunden möchten, bietet ein kostenloser Audioguide Informationen zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten in der Region. Die App "Bayerisch-Schwaben-Lauschtour" kann in den gängigen Stores heruntergeladen werden.

Natürlich bietet Bayerisch-Schwaben auch viele Möglichkeiten zum Wintersport. Zum Beispiel haben die Nebelhornbahn bei Oberstdorf und das Ski-Gebiet Grasgehren in Obermaiselstein bereits geöffnet. Rund um Sonthofen gibt es außerdem Rodelmöglichkeiten, wie an der Strausberghütte in Imberg oder am Sonthofer Hof.

Alle Infos zum "Skifahren in Bayern in Corona-Zeiten"

In der Nähe von Füssen am Bannwaldsee leben rund 100 Hirsche ohne Zaun frei im Wald bei Schloss Neuschwanstein. Ab dem ersten Weihnachtsfeiertag werden die Tiere täglich um 15 Uhr gefüttert. Die Tourist Information Füssen bietet geführte Wanderungen zur Futterstelle. Wanderer haben hierfür verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie starten die rund sieben Kilometer lange, meist ebene Tour bereits am Kaiser-Maximilian-Platz in der Innenstadt von Füssen. Dann führt die Wanderung über Horn, Waltenhofen und Brunnen bis zum Futterplatz in der Nähe vom Schloss Neuschwanstein.

Wer eine kürzere Strecke gehen möchte, kann mit dem Auto bis zur Karbrücke in Schwangau-Brunnen fahren und von dort die restlichen anderthalb Kilometer zu Fuß zum Futterplatz gehen. Die Tourist Information Füssen empfiehlt, pünktlich um 15 Uhr am Futterplatz zu sein, weil das Tor nach fünf Minuten wieder geschlossen wird.

Wandern auf dem Grund des Forggensees

Am Forggensee südlich von Füssen können Wanderer momentan wieder ein Naturspektakel beobachten. Jedes Jahr im Herbst wird das Wasser aus dem Forggensee abgelassen. Nach Angaben der Tourist Information Füssen, ist der See bereits jetzt gut leer, so dass Wanderer vom Parkplatz P7 aus am Bootshafen Füssen in das eigentliche Seebett hineinlaufen können.

Weitere Ausflugsziele in Bayerisch-Schwaben sind auf den Seiten des Bezirks aufgelistet: https://www.bayerisch-schwaben.de/ .

Skifahren und Schneeschuhwandern im Bayerischen Wald

Im Bayerischen Wald sind schon seit Dezember die ersten Langlaufloipen gespurt. An diesem Wochenende öffnen außerdem die ersten Skilifte. Geimpfte und Genese können hier – wie überall in Bayern – ohne zusätzlichen Test Skifahren.

Zum Artikel: "Erste Skilifte im Bayerischen Wald öffnen"

Auch zum Wandern bietet der Bayerische Wald zahlreichen Möglichkeiten. Zum Beispiel können Interessierte am 27. Dezember an einem geführten Rundgang durch das ehemalige Bergbaudorf Bodenmais teilnehmen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Neuen Rathaus. Unter www.bayerischer-wald.de sind weitere Ausflugstipps in der Region gelistet.

Per App zum Ausflug in Oberfranken

Auch im Fichtelgebirge und im Frankenwald beginnt aktuell wieder die Wintersportsaison mit Wandern, Schneeschuhwandern und Skifahren. Zum Beispiel sind die ersten Loipen im Skizentrum Döbraberg gespurt. In der Nähe von Schwarzenbach am Wald können Langläuferinnen und Langläufer zwischen einer sechs- und einer acht-Kilometer-langen Loipe wählen. Auch am Ochsenkopf öffnen an diesem Wochenende zum Beispiel die Seilbahn Nord Bischofsgrün und die Seilbahn Süd Fleckl.

Für weitere Freizeittipps bietet der Bezirk Oberfranken eine App zum kostenlosen Download. Unter https://app.bezirk-oberfranken.de/ können sich Interessierte die App herunterladen und nach Freizeitaktivitäten in ihrer Region suchen.

Winterwandern in Oberbayern

Ob Chiemgau, Zugspitze oder Pfaffenwinkel – auch in Oberbayern gibt es viele Ausflugsziele. Im Winter bietet sich im Chiemgau laut Tourismus Oberbayern zum Beispiel der Panoramaweg auf der Hemmersuppenalm an.

Diese "gemütliche Winterwanderung" startet am Wanderparkplatz Blindau in Reit am Winkel. Von dort bringt ein kostenpflichtiger Shuttle-Bus Wanderer zum Ausgangspunkt der Tour, zur Hindenburghütte. Es geht sechseinhalb Kilometer durch die Chiemgauer Berge, hin und wieder mit Blick auf den Chiemsee.

Unterwegs mit der Henkerstochter

In Schongau können sich Liebhaber von historischen Romanen auf die Spuren der "Henkerstochter" begeben. Autor Oliver Pötzsch hat einen Audioguide entwickelt, der Einblicke in die Geschichte der Stadt bietet und die Schauplätze seiner inzwischen acht Bücher "Die Henkerstochter" beschreibt.

In Bad Reichenhall können Interessierte winterwandern auf ehemaligen Salinenwegen, am Thumsee spazieren gehen sowie Langlaufen und Rodeln in Bayerisch Gmain. Die älteste Großkabinenbahn der Welt, wie der Tourismusverband von Bad Reichenhall sie nennt, führt zum Predigtstuhl mit überwältigender Aussicht und geräumten Winterwanderwegen. Weitere Ausflugsziele in Oberbayern sind unter www.oberbayern.de/lichtblicke zusammengefasst.

Urlaub in Bayern im zweiten Corona-Winter

Nicht nur Tagesausflüge sind in diesem zweiten Corona-Winter möglich. Kurzentschlossene können auch immer noch Hotels buchen. Ob in der Fränkischen Schweiz, dem Bayerischen Wald, im Chiemgau oder Allgäu, in vielen Hotels- und Gaststätten gibt es nach Angaben des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga zu Weihnachten und Silvester noch freie Zimmer zu buchen.