Raumordnung: Wichtiger Etappenschritt für ICE-Werk Nürnberg

Fast 16 Monate lang hat das 8-köpfige Projektteam der Deutschen Bahn unter der Leitung von Carsten Burmeister die drei möglichen Standortvorschläge in der Region Nürnberg intensiv geprüft und begutachten lassen. Diese Ergebnisse sind nun in die 2.000 Seiten umfassende Antragsunterlagen eingeflossen, die die Bahn jetzt an die zuständige Prüfungsbehörde, die Regierung von Mittelfranken, elektronisch übermittelt hat. Die Bahn geht mit drei Standortvorschlägen in die Raumordnung: Das Gelände der ehemaligen Munitionsanlage MUNA in Feucht, Feucht südlich der MUNA und Allersberg/Pyrbaum.

Wunsch-Standorte in geschütztem Bannwald

Die Bahn möchte, dass die Behörde alle drei Standortvorschläge gleichwertig auf ihre Raumverträglichkeit bewertet. Ein mögliches Ranking der Standorte gebe es nicht, betonte der zuständige Projektleiter Carsten Burmeister im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Alle drei Standorte befinden sich jedoch in geschütztem Bannwald und sind deshalb umstritten.

Bahn ist offen für Alternativen

Dennoch, so betonte Projektleiter Carsten Burmeister, sei die Bahn auch weiterhin für Alternativvorschläge offen. Im Gespräch ist derzeit der Hafen Nürnberg als ein möglicher Alternativvorschlag. Dieser wurde vom Bund Naturschutz in Nürnberg ausgearbeitet. Dafür müsste der Hafen jedoch eines seiner Stichbecken zuschütten und weitere Flächen dafür leerräumen. Nach jetzigem Stand der Untersuchungen reichen die Flächen im Hafen von Nürnberg dafür nicht aus. Die Bahn benötigt für ihr ICE-Werk eine zusammenhängende Fläche von 35 bis 45 Hektar.

Wie es zu den drei Standortvorschlägen kam

Im Dezember 2020 hatte die Deutsche Bahn das Projekt mit der Untersuchung dafür geeigneter Standorte begonnen. Dabei hat sie nach eigenen Angaben rund 70 Standortvorschläge im Raum Nürnberg untersucht. Im April 2021 konnte die Flächenvorauswahl abgeschlossen werden. Neun mögliche Standorte hielt die Bahn geeignet für eine detaillierte Untersuchung: Allersberg/Pyrbaum, Nürnberg – Altenfurt/Fischbach, Feucht (MUNA), Feucht südlich der MUNA, Heilsbronn, Müncherlbach, Raitersaich, Mimberg und Ezelsdorf.

Dazu folgten im Mai, Juni und Juli 2021 Bürgerdialoge mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Als klar wurde, dass das neue ICE-Werk voraussichtlich einen Flächenbedarf von 35 bis 45 Hektar haben wird, formierte sich an allen Standorten Protest über Bürgerinitiativen gegen das Megaprojekt.

Im September veröffentlichte die Bahn die Ergebnisse ihrer Standortuntersuchungen und grenzte die Vorauswahl auf die drei Standorte Feucht (MUNA), Feucht südlich der (MUNA) und Allersberg/Pyrbaum ein.

Wie das Raumordnungsverfahren ablaufen soll

Das Raumordnungsverfahren ist ein gesetzlich vorgeschriebenes und somit wichtiges Instrument der Landesplanung. In diesem Verfahren prüft die zuständige Behörde, in diesem Fall ist es die Regierung von Mittelfranken in Ansbach, wie sich das neue ICE-Werk auf Mensch, Tiere, Umwelt, Wirtschaft, Verkehr und andere Bereiche auswirken würde.

Dazu hat die Deutsche Bahn der Regierung von Mittelfranken ihre umfangreichen Antragsunterlagen geschickt. Diese werden zunächst auf ihre Vollständigkeit und Qualität hin überprüft. Erfüllen sie die vorgeschriebenen Kriterien für ein Raumordnungsverfahren, startet es die Regierung von Mittelfranken, indem sie dies öffentlich bekannt gibt und die Unterlagen für jeden einsehbar auslegt. Voraussichtlich schon im März könnte es soweit sein, sagte Martin Hartnagel, der Sprecher der Regierung von Mittefranken dem BR. Dann kann jeder Betroffene im Rahmen dieses Verfahrens seine Einwände bei der Behörde einbringen.

In der Regel dauert das Raumordnungsverfahren etwa ein halbes Jahr. So kann schon im Herbst 2022 mit einer Feststellung der Raumverträglichkeit des ICE-Werks gerechnet werden. Dieses Ergebnis stellt aber noch keine Baugenehmigung dar. Diese muss sich die Bahn in einem weiteren Schritt über ein gesetzlich vorgeschriebenes Planfeststellungsverfahren ebenfalls bei der Regierung von Mittelfranken einholen.

ICE-Werk: Millioneninvestition in die Region Nürnberg

Im Rahmen des Deutschlandtakts will die Deutsche Bahn ihre Zugflotte bis 2030 auf bis zu 600 ICE-Züge verdoppeln. Um diese nachts reinigen und warten zu können, braucht sie dafür am Bahnknotenpunkt Nürnberg ein ICE-Werk auf einer zusammenhängenden, ebenen Fläche von 35 bis 45 Hektar. Darauf soll ein möglichst optimaler und CO2-neutraler Ablauf der Arbeiten möglich sein.

Das Gelände wird hauptsächlich aus einer fast 500 Meter langen, sechsgleisigen Wartungshalle sowie einer Freifläche für die Nachtreinigung bestehen. Die Deutsche Bahn will dafür 450 Millionen Euro investieren und 450 Arbeitsplätze schaffen. Das ICE-Werk Nürnberg soll 2028 in Betrieb gehen.