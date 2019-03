Raum Nürnberg als Arbeitsmarkt-"Beschäftigungsmotor"

Hoher Fachkräftebedarf

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen bezeichnet den Großraum Nürnberg dabei als "Beschäftigungsmotor". Dort gebe es auch einen großen Fachkräftebedarf. Vor allem in der digitalen Branche, in Informatik- und Informationsberufen, zeige sich diese Entwicklung. "Das heißt, die Nachfrage auch nach Auszubildenden, ist in diesen Segmenten deutlich gestiegen", so Holtzwart.

Viele Arbeitslose in Nürnberg

Dennoch gibt es in Mittelfranken regionale Unterschiede. So verzeichnet der Landkreis Erlangen-Höchstadt mit 1,8 Prozent die niedrigste, die Stadt Nürnberg mit 5,3 Prozent die höchste Arbeitslosenquote im Regierungsbezirk.