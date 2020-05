Raum Coburg: Corona-Neuinfektionen übersteigen kritischen Wert

Im Landkreis Coburg haben sich bis heute (14.05.20) in den vergangenen sieben Tagen 37 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Landratsamt Coburg mitgeteilt. Auf 100.000 Einwohner gerechnet, ergibt das laut Robert Koch-Institut einen Wert von 58,7. Damit liegen der Landkreis Coburg, wie auch der Nachbarlandkreis Sonneberg in Thüringen (62,3), über der von der Bundesregierung und den Ländern in der letzten Woche beschlossenen Obergrenze von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Gesundheitsamt Coburg hat bereits flächendeckend getestet

Die Neuinfektionen im Landkreis Coburg würden hauptsächlich in Pflegeheimen in Stadt und Landkreis Coburg auftreten und stünden unter anderem im Zusammenhang mit Dialysebehandlungen. Das Gesundheitsamt Coburg habe bereits alle notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus eingeleitet, Reihentestungen in den Pflegeheimen hätten bereits stattgefunden.