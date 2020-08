Tuner umgeht Polizeikontrolle und fährt BMW gegen Baum

Die Polizei hat am Samstagabend im Raum Augsburg erneut die Tuning-Szene kontrolliert. In Neusäß wurden etwa 100 Personen überprüft. Gegen 40 von ihnen, die zur Tuning-Szene gezählt werden, ermittelt die Polizei nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. An vier Fahrzeugen stellten die Beamten Mängel fest. In einem Fall wurde dem Fahrer verboten, mit seinem Auto weiterzufahren.

BMW prallt gegen Baum und weiteren Wagen

Ein 18-Jähriger entging den Polizeikontrollen zunächst, in dem er einen Parkplatz mit seinem weißen BMW verließ. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte verlor er aber später am Abend auf einem anderen Parkplatz in Neusäß die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mit einem Baum und einem geparktem BMW. Umherfliegende Glassplitter beschädigten einen weiteren BMW.

Wagen erleidet Totalschaden

Der junge BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Wagen entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Schaden an den anderen beiden Fahrzeugen belief sich auf 1.700 Euro.

Schon einen Abend zuvor hatte es in Gersthofen zahlreiche Kontrollen in der Tuning-Szene gegeben. Dabei ließ die Polizei drei Fahrzeuge abschleppen.