Rauhnächte: Spektakuläre Lichtkunst in der Nürnberger Innenstadt

Das Festival greift diesen Mythos auf und möchte Licht in die Stadt bringen mit einem Light-Art-Festival. Beteiligt sind vier Nürnberger Museen, auf deren Fassaden die Video-Projektionen von vier verschiedenen Künstler zu sehen sein werden. Beispielsweise Roman de Giuli.

Roman de Giuli schafft Bilderwelten für das Rauhnächte-Festival

Seine Werke sind wie Duschen – Lichtduschen in der dunkelsten Zeit des Jahres. Roman de Giuli schafft Bilderwelten, die magisch schön sind. In seinen Videos ist es, als würden die Betrachter ins Weltall schauen und ferne Galaxien beobachten, die gerade entstehen. Vier Minuten ist die Videoprojektion „Heaven“ lang und beim Rauhnächte-Festival ist sie an der Fassade des neuen Deutschen Museums zu sehen.

Flüssige Kunstwerke auf Papier

Im Grunde ist die Technik ganz einfach, auch Kinder lieben das sehr im Kunstunterricht: Sie tropfen Tinte oder Wasserfarbe auf ein Stück Papier und pusten dann mit dem Strohhalm. Schon entstehen die interessantesten Motive.

"Also das Stück Heaven ist im Prinzip vollständig auf Papier entstanden, wie viele meiner Arbeiten, dabei werden verschiedene Farben und Flüssigkeiten und Wasser einfach übereinander gelagert und dann in Bewegung versetzt." Roman de Giuli, Fluid-Art-Künstler

Atelier sieht aus wie ein Labor

Roman de Giuli arbeitet mit Tinten, Wasser- und Acrylfarben. In seinem Atelier sieht es aus wie in einem Labor. Seine Farben stehen vorgemischt in verschieden großen Messbechern, daneben Petrischalen, das sind diese durchsichtigen Döschen, die Wissenschaftler im Labor brauchen, wenn sie zum Beispiel Bakterienkulturen züchten. Denn die wuchtigen Bildwelten des Nürnberger Künstlers entstehen - und das ist das Faszinierende an der Kunst - im mikroskopisch kleinen Bereich.

Mikroskopisch kleine Bildwelten

Sein Arbeitsplatz ist ein Tisch, darüber eine spezielle hochauflösende Kamera auf einem Stativ montiert. Auf einem Blatt hat Roman de Giuli schon verschiedene Farbtöne übereinander getropft, dann kommt der entscheidende Moment: Mit einer Flüssigkeit – entweder Wasser oder Öl - bringt er die Farbtropfen zum Fließen – mit dem bloßen Auge kaum zu sehen. Die Kamera nimmt jedoch wild fließende Farbwelten auf. Jedes Werk ist ein Unikat, so nur einmal zu kreieren.

Museum als riesige Kinoleinwand

In der Arbeit "Heaven", die beim Rauhnächte-Festival zu sehen ist, hat Roman de Giuli viele solcher Sequenzen zusammen arrangiert. Das neue Deutsche Museum am Nürnberger Hauptmarkt nutzt er dabei als riesige Kinoleinwand. Aus den mikroskopisch kleinen Tropfenbewegungen ist ein Projektionskunstwerk geworden. Light-Art, also Lichtkunst, nennt sich dieser Kunstbereich, der seit Jahren boomt. Andreas Radlmaier hat das Festival initiiert. Wie bei der Blauen Nacht bringt es die Kunst nach draußen, Passanten können im Vorbeigehen die Lichtwerke bestaunen. Eine sehr geeignete Kunstform für eine Pandemie ist das und außerdem ein nicht zu übersehendes Signal der Kulturszene.

"Es nagt erheblich am Selbstbewusstsein der KünstlerInnen, dass sie gar nicht mehr sichtbar sind, dass sie oft für überflüssig gehalten werden und da ist es das schon eine gute Chance im öffentlichen Raum zu zeigen, leuchtend sie sind noch da." Andreas Radlmaier, Projektleiter Rauhnächte-Festival

Ein nächtlicher Spaziergang durch die Nürnberger Innenstadt möchte das Festival den Besucherinnen und Besuchern bieten. Insgesamt sind beim Rauhnächte-Festival vier Projektionen an vier verschiedenen Museen zu sehen.