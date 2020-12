Rauhnächte: Besondere Zeit zwischen den Jahren

Rauhnächte, Tote Nächte. Außerhalb der Zeit. Wolfsnächte, Unternächte, Glockennächte: Viele verschiedene Namen hat man den Nächten rund um den Jahreswechsel im Laufe der Zeit gegeben. Die zwölf dunklen Nächten nach der Wintersonnenwende, die man nicht nur in diesem Jahr wegen der Ausgangssperre am besten Zuhause verbringen sollte.

Verfluchte Seelen statt einem dämonischen Heer

Das glaubten jedenfalls die Menschen in früheren Jahrhunderte und schon in vorchristlicher Zeit. Verstorbene, Geister, ja sogar der germanische Gott Wotan zog angeblich in den Rauhnächten mit einem wilden Heer auf der Jagd durch die Lüfte, weiß Mythenforscher Florian Schäfer: "Ursprünglich mag das positiv bewertet worden sein. Aber dann wurde es durch das Christentum negativ konnotiert, dass man darin ein dämonisches Heer sah. Und hat es im Sinne der christlichen Lehre umgedeutet."

Aus der wilden Jagd des Germanengottes wurde ein tobendes Heer verfluchter Seelen, angeführt vom wilden Jäger, einem Dämon oder gar dem Teufel selbst. Die Wilde Jagd hat es auf die Menschen und auch auf das Vieh abgesehen. Es will Angst machen, bringt Unglück, Leid und straft mit Hexenschuss sowie anderen Krankheiten.

Ausräuchern, Gebete und keine weiße Wäsche

Um sich vor diesen Kräften zu schützen, wurden laut Schäfer allerlei Bräuche eingeführt oder christlich umgedeutet: "Das Ausräuchern von Ställen und Wohnungen und das Sprechen von Gebeten. Auch der Brauch, keine weiße Wäsche aufzuhängen, aus Angst, die Dämonen könnten sich darin verfangen und aus der Wäsche das Totentuch machen, sodass ein Familienmitglied stirbt."

Der Ursprung der Rauhnächte liegt vermutlich im Unterschied zwischen Mond und Sonnenjahr. Der germanische Mondkalender hatte 354 Tage. Elf Tage und 12 Nächte weniger als das Jahr heute, das nach der Sonne berechnet wird.

Zeit der Besinnung und der Selbstreflexion

Das Wissen um die Rauhnächte gerät mehr und mehr in Vergessenheit, meint Autor Florian Schäfer, der sich mit seinem Projekt "forgotten creatures" für die Erinnerung an unsere kulturelle Vergangenheit einsetzt: "Heute nutzt man die Rauhnächte ja eher als eine Zeit der Besinnung auf das kommende und das zurückliegende Jahr. Das ist spannend, weil es gar nicht mehr so viel mit seiner ursprünglichen Bedeutung zu tun hat. Aber Menschen verquicken das, was sie beschäftigt, immer wieder mit älterem Brauchtum und erschaffen dadurch etwas Neues."

Von der Wilden Jagd wissen die wenigsten, und Angst vor der rauen Natur hat heute kaum jemand mehr. Und kaum einer glaubt noch daran, dass verstorbene Seelen und Geister nachts unterwegs sind. Trotzdem sind die Tage zwischen den Jahren für viele etwas Besonderes und werden mit Bedeutung aufgeladen. Räuchern ist wieder in. Im Mittelpunkt des neuen Brauchtums, wenn man so sagen will, stehen heute aber die Selbstreflexion, der Mensch selbst und die guten Vorsätze. Sowie die Einstimmung aufs neue Jahr.