Rauferei nach Kreisliga-Derby: Ein Spieler festgenommen

Ein Fußball-Kreisligaspiel in Regensburg am Sonntag ist in eine Rauferei zwischen einigen Spielern und Zuschauern ausgeartet. Ein 23 Jahre alter Spieler wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er einen Zuschauer gegen den Kopf getreten und verletzt hatte.

Fans stürmen Spielfeld

Wie die Polizeiinspektion Regensburg Süd am Dienstag mitteilte, liefen nach dem Lokalderby zwischen dem Gastgeber VfR Regensburg und dem ESV 1927 Regensburg mehrere Zuschauer auf das Spielfeld, wo es zur Auseinandersetzung mit mehreren Spielern kam.

55-Jährigen bewusstlos getreten

Ein 23-jähriger Spieler des ESV schlug einen 24-jährigen Mann von hinten nieder. Ein 55-jähriger Mann habe sich daraufhin schützend über den am Boden liegenden 24-Jährigen gebeugt. Daraufhin habe der 23-jährige Angreifer Anlauf genommen und sei dem Mann mit gestrecktem Bein gegen den Kopf gesprungen. Der 55-Jährige habe durch die Attacke kurzzeitig das Bewusstsein verloren, heißt es. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus gebracht.

Spieler festgenommen

Polizeibeamte nahmen den 23-Jährigen fest. Gegen den Spieler wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, außerdem wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen, der jedoch unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Der Grund für die Auseinandersetzung ist laut einem Polizeisprecher nicht bekannt. Das Spielergebnis schon: Der VfR gewann die Partie gegen den ESV mit 2:1.