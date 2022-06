Rauchschwaden im Industriegebiet Wunsiedel: Brand in Schreinerei

In Wunsiedel hat es am Sonntagnachmittag in einer Schreinerei gebrannt. Menschen sind dabei nach Angaben der Polizei nicht verletzt worden. Zeugen hatten den schwarzen Brandrauch auf dem menschenleeren Firmenareal bemerkt und die Rettungskräfte verständigt.

Brand in Wunsiedel: Bevölkerung per Radiodurchsage gewarnt

Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei die Bewohner im Bereich des östlichen Industriegebietes am Krohenhammerweg in Wunsiedel gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vor dem Rauch wurde auch per Radiodurchsage gewarnt. Schon nach kurzer Zeit konnten die Rettungskräfte allerdings auch wieder Entwarnung geben.

Feuerwehr lokalisiert den Brandherd

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand in einem Fabrikraum der Schreinerei gegen 16.45 Uhr entstanden und hatte dann auf den ganzen Gebäudekomplex übergegriffen. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd im Inneren der Schreinerei in einem Raum für Verleimungsarbeiten.

Kriminalpolizei ermittelt

Da sich in der Schreinerei hochwertige Maschinen befanden, geht die Polizei von einem entstandenen Sachschaden in sechststelliger Höhe aus. Die Kriminalpolizei ermittelt zur bislang unklaren Brandursache.