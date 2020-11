Rauchsäule über Neutraubling: Lagerhalle ausgebrannt

In Neutraubling ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einer Gewerbehalle ausgebrochen. Der Brand griff auf das Dach der Halle über. Zeitweise stand eine große Rauchsäule über der Stadt. Anwohner sollten Fenster und Türen schließen. In der Berliner Straße und der Hartinger Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren aus Neutraubling und der Umgebung waren bis in den Abend damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Zuletzt mussten sie noch Glutnester bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden geht nach ersten Schätzungen in die Hunderttausende.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Die Brandursache ist noch unklar. Es gebe aber keine Hinweise auf Brandstiftung, so die Polizei. In der Halle wurde gerade ein Auto repariert, als das Feuer ausbrach. Ob der Brand damit zusammenhängt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.