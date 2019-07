Rauchentwicklung am Klinikum Landshut: Ursache unklar

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Landshuter Klinikum vor Ort: Aus einem Keller hatte es geraucht. Zwischenzeitlich ist der Einsatz abgeschlossen. Eine Ursache für den Rauch konnte nicht gefunden werden. Auch Gasdetektionsgeräte und eine Wärmebildkamera wurden bei der gut 90 Minuten andauernden Suche eingesetzt. Ebenso wurden sämtliche in der Nähe befindliche elektrischen Anlagen und Aufzüge kontrolliert. Da sich im Laufe des Einsatzes die Rauchentwicklung verflüchtigt hatte, hatten die Kräfte keinerlei Anhaltspunkte, wo die Ursache liegen könnte, hieß es.

Objekt wird in den nächsten Tagen intensiv überwacht

Die Feuerwehr konnte den Bereich mit sogenannten Entrauchungsfenstern vom Rauch befreien, sodass er wieder normal genutzt werden kann. Löscharbeiten mussten nicht durchgeführt werden, da kein offener Brand vorlag. Eine Nachschau gegen 13 Uhr verlief ebenfalls ohne Ergebnis.

Der Keller wird in den nächsten Tagen intensiv durch die Betreiber überwacht, ein Schmorbrand kann im Moment nicht bestätigt werden. Mitarbeiter und Patienten waren zu keiner Zeit in Gefahr. Der medizinische Betrieb am Klinikum war zu keiner Zeit gefährdet, teilte die Feuerwehr mit. Ein Sachschaden entstand nicht.