Rauch zieht durch Wohnkomplex: Brand am Nürnberger Stadtpark

Ein Feuer im Erdgeschoss eines Wohnkomplexes am Nürnberger Stadtpark hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr verursacht. Der starke Rauch breitete sich unter anderem über die Belüftung im Komplex aus, teilt die Feuerwehr mit.

Rauch breitet sich über Belüftung aus

Die im Umbau befindliche Praxis im Erdgeschoss befand sich bei Eintreffen der Feuerwehrleute bereits in Vollbrand. Über Verbindungsgänge und Treppenhäuser gelangte der Rauch in die Wohnungen, so die Feuerwehr weiter. Diese hatte laut Mitteilung drei gleichzeitige Aufgaben: das Löschen des Feuers, die Verhinderung der Brandausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes sowie die Durchsuchung der angrenzenden Bereiche, um gegebenenfalls Menschen zu retten.

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte

Die insgesamt rund 70 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und umliegenden Freiwilligen Feuerwehren erhielten im Laufe des Einsatzes Unterstützung durch das Technische Hilfswerk (THW). Diese bauten laut Mitteilung eine Lichtstrecke durch den Stadtpark auf, da der Bereich aufgrund der Uhrzeit fast vollständig im Dunklen lag, was den Feuerwehrleuten die Lösch- und Rettungsmaßnahmen erschwerte. 17 Kräfte des THW waren im Einsatz, der Rettungsdienst war mit vier Rettungswägen und zwei Notärzten vor Ort, hinzu kommen mehrere Polizisten.

Einsatz bis in die Morgenstunden

Die Polizei sperrte das Gebiet großflächig ab und beruhigte Anwohnerinnen und Anwohner. Bereits in der Nacht nahmen die Brandfahnder ihre Arbeit auf. Die Feuerwehr spricht von einer Frau, die aufgrund des Rauchs über Unwohlsein klagte. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens könne derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Erst nach rund sieben Stunden verließen die letzten Feuerwehrleute um 5 Uhr morgens die Einsatzstelle.