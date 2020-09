Raubüberfall in Niederbayern - Familie mit Küchenbeil bedroht

Räuber haben eine Familie in Niederbayern überfallen. Sie klingelten an der Türe und als ihnen der 14-jährige Sohn aufmachte, drangen sie in das Haus vor. Mit einem Beil aus der Küche wollten sie laut Polizei Bargeld und Schlüssel erpressen.

Bewohner bei Auseinandersetzung verletzt

Daraufhin kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen der Familie und den Räubern. Ein Bewohner wurde dabei leicht verletzt, heißt es. Die Täter flüchteten ohne Beute. Das Küchenbeil warfen sie weg.

Polizei nahm ersten Verdächtigen fest

Die überfallene Familie verständigte sofort die Polizei. Als die Beamten zum Anwesen der Familie fuhren, kam ihnen ein graues Auto entgegen. Sie kontrollierten es und nahmen den 35-jährigen Fahrer fest. Er wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt: Es bestehe der dringende Verdacht der versuchten räuberischen Erpressung und gefährlichen Körperverletzung.

Polizei sucht Zeugen

Die Mittäter sind offenbar noch auf der Flucht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau haben die Ermittlungen übernommen. Es werden eventuelle Zeugen gesucht.