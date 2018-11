Raubüberfall in Massing: Bewaffnete Täter auf der Flucht

Nach einem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Eggenfeldener Straße in Massing läuft in Niederbayern die groß angelegte Fahndung nach den Tätern. Dabei wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zwei Männer sind auf der Flucht. Die Polizei warnt davor, verdächtige Personen anzusprechen oder mögliche Anhalter im Fahrzeug mitzunehmen, da nicht auszuschließen ist, dass die beiden Männer noch immer bewaffnet sind.

Kassiererin mit Beil und Pistole bedroht

Die beiden Täter, mit Sturmhauben auf dem Kopf, haben am Nachmittag einen Einkaufsmarkt überfallen. Sie bedrohten die Angestellte an der Kasse mit einem Beil und einer Pistole und forderten Geld. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Hochholdinger Straße.

Auffällige orangefarbene Schuhsohle

Die beiden Männer sind rund 1,80 Meter groß, beide schlanke Statur, sie sprechen hochdeutsch beziehungsweise gebrochen deutschen Dialekt. Sie trugen schwarze Kleidung, einer der Gesuchten trug eine dicke Winterjacke, bei einem Täter war die orangefarbene Schuhsohle auffällig.

Hinweise nimmt jede Polizeistation entgegen.