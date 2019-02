vor etwa einer Stunde

Bewaffneter Raubüberfall in Kempten: Polizei sucht Täter

Ein Mann räumt eine Vitrine in einem Juweliergeschäft in Kempten aus – ein anderer hält derweil die Angestellte mit gezückter Pistole in Schach und ein dritter steht Schmiere. Nach dem Raubüberfall am Dienstag sucht die Polizei nach den Tätern.