Ehepaar bei brutalem Raubüberfall schwer verletzt

Ein älteres Ehepaar aus Pullach bei München ist von Einbrechern brutal überfallen, schwer verletzt und beraubt worden. Laut Polizei waren am Dienstagmorgen gegen drei Uhr zwei Männer gewaltsam in das Einfamilienhaus der beiden eingedrungen. Sie schlugen brutal auf den 78-Jährigen und seine 79-jährige Frau ein und fesselten sie. Dann durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen mit Bargeld sowie Wertgegenständen in unbekannter Höhe.

Ehepaar schwer verletzt – Täter sind flüchtig

Nach einer Dreiviertelstunde gelang es dem Ehepaar, sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Beide hätten mit schweren Verletzungen, unter anderem massiven Hämatomen im Gesicht, ins Krankenhaus gebracht werden müssen, so ein Polizeisprecher. Lebensgefahr besteht demnach nicht. Eine aufwendige Fahndung mit Hubschrauber, Diensthund und zahlreichen Streifen blieb erfolglos.

Polizei bittet um Hinweise

Die Opfer sind noch nicht vernehmungsfähig gewesen, sodass es nur eine vage Täterbeschreibung gibt. Demnach hatten die Männer ein osteuropäisches Erscheinungsbild, waren dunkel gekleidet und sprachen vermutlich russisch. Die Kriminalkommission bittet Zeugen um Hinweise.