Raubüberfall auf Würzburger Supermarkt: Täter entkommen

Der Raubüberfall ereignete sich kurz vor Ladenschluss: Nach ersten Informationen der Polizei betraten zwei Männer den Kupsch-Supermarkt in der St. Benedikt-Straße gegen 19.30 Uhr. Die Männer trugen Motorradhelme, waren dunkel gekleidet und hatten Taschen dabei.

Mit Waffe bedroht

Zu dem Zeitpunkt waren noch mehrere Mitarbeiter und Kunden in dem Markt. Einer der Räuber hielt einem Kassierer eine Schusswaffe an die Schläfe. In akzentfreiem Deutsch habe er ihn gezwungen, ihm das Geld aus der Kasse zu geben, so Polizei-Sprecher Enrico Ball auf Anfrage von BR24. Gleichzeitig leerte der andere Räuber das Zigarettenregal und verstaute die Packungen in einer mitgebrachten Sporttasche.

Räuber entkommen zu Fuß

Der Kassierer öffnete die Registrierkasse und händigte das Bargeld aus. Die beiden Räuber flüchteten mit ihrer Beute. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist bisher unklar. Die Männer sollen zu Fuß in Richtung Dürerstraße, Annastraße und danach Richtung Rottendorfer Straße gelaufen sein. Die Polizei startete umgehend eine großangelegte Fahndung nach den Tätern, die aber ohne Erfolg verlief.

Mitarbeiter unter Schock

Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) versorgten Kunden und Mitarbeiter nach dem bewaffneten Raub. "Die Mitarbeiter standen unter Schock", berichtet Einsatz-Leiter Paul Justice. In Absprache mit der Polizei richtete die Schnell-Einsatz-Gruppe des BRK eine Betreuungsstelle in den Räumen des Kreisverbands ein. Dort kümmerten sich Notfallseelsorger und Ehrenamtliche um die Betroffenen.

Polizei bittet um Hinweise

Laut derzeitigem Ermittlungsstand beschreibt die Polizei die Täter wie folgt:

Der eine Täter ist ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit trug er eine dunkle, lederartige Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Er hatte einen weißen Mountainbike-Helm mit Muster auf dem Kopf, trug einen Rucksack und eine Schusswaffe. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Der zweite Täter war ebenfalls ungefähr 1,7 Meter groß und schlank. Der Mann war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Mountainbike-Helm und eine Sporttasche.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Raub, den Tätern oder ihrer Flucht (Tel. 0931/4571732).