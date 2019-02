Raubüberfall auf Taxifahrerin in München

Zwei Männer waren am späten Samstagabend am Münchner Ostbahnhof in ein Taxi gestiegen und ließen sich nach Zamdorf fahren. Plötzlich überfiel einer der beiden Fahrgäste die 56-jährige Taxifahrerin, indem er sie vom Rücksitz aus würgte. Während der eine Täter die Frau fixierte, durchsuchte der andere das Taxi nach Wertgegenständen. Neben Geld erbeuteten sie ein Mobiltelefon und den Autoschlüssel und flüchteten mit den Wertsachen.

Mutiger Radfahrer half dem Opfer

Ein aufmerksamer 42-jähriger Zeuge, der zufällig am Tatort vorbei kam, verfolgte die beiden mit seinem Fahrrad. Wenig später konnte er sie stellen - widerstandslos händigten ihm die Männer das Diebesgut aus, flohen jedoch wieder. Der 42-Jährige fuhr zurück zu der Taxifahrerin und übergab ihr die Wertgegenstände.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg. Zeugen werden um Hinweise gebeten. Gesucht werden zwei zirka 23 Jahre alte Männer. Laut Polizei haben beide orientalisches Aussehen und sind etwa 170 cm groß. Zum Tatzeitpunkt waren sie dunkel gekleidet. Nach eigenen Angaben sollen sie aus dem Irak stammen.