Raubüberfall auf Tankstelle in Unterthingau scheint aufgeklärt

Der Raubüberfall auf die Tankstelle in Unterthingau am 19. November ist offenbar aufgeklärt. Drei mutmaßlichen Tankstellenräubern, die seit zwei Wochen in Untersuchungshaft sitzen, wird nun auch der Überfall in Unterthingau zur Last gelegt. Das teilte die Polizei in Kempten gestern mit. Bei dem Trio handelt es sich um eine Frau und zwei Männer, im Alter von 20 bis 22 Jahren.

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Unterthingau

Im Kassenraum der Tankstelle in Unterthingau sollen die beiden Männer des Trios am 19.11.2018 abends mit Pistolen in der Hand das Bargeld aus der Kasse gefordert haben. Dem Kassierer wurde bei dem Überfall durch einen Schlag auf den Hinterkopf verletzt. Mit einem in der Nähe abgestellten Fluchtfahrzeug konnten die Täter erst einmal unerkannt fliehen.

Festnahme nach Überfall in Höchstädt an der Donau

Die Polizei geht nach dreiwöchigen Ermittlungen davon aus, dass es sich um dasselbe Trio handelt, das nach einem weiteren Überfall auf eine Tankstelle am 22. November in Höchstädt im Landkreis Dillingen festgenommen wurde. Dort hatten zwei maskierte Täter eine vierstellige Summe erbeutet und konnten ebenfalls erst einmal flüchten. Eine Woche später scheiterte ein erster SEK-Zugriff in einem Hotel in Buttenwiesen – die Gesuchten waren schon weg. Am Abend desselben Tages wurde das Trio dann eine Autostunde entfernt in Ulm festgenommen. Die Ermittler prüfen, ob weitere Taten in Bayern und Baden-Württemberg auf das Konto des Trios gehen.