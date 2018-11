Raubüberfall auf Tankstelle in Gessertshausen

Zwei maskierte Täter haben am Abend gegen 20.40 Uhr eine Tankstelle an der Hauptstraße in Gessertshausen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hielten die Täter Waffen in der Hand und verlangten vom Tankstellenmitarbeiter, die Kasse zu öffnen. Die Geldscheine packten sie in eine beige Stofftasche und flüchteten zu Fuß aus der Tankstelle.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen blieb ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei versucht unter anderem zu ermitteln, ob die Täter ein Fluchtfahrzeug verwendet haben. Unklar ist noch, ob die Waffen der beiden Tankstellenräuber echt waren.