Raubüberfall auf Supermarkt - Polizei fahndet nach drei Tätern

Kurz nach Geschäftsschluss kam es in einem Supermarkt in der Fürstenrieder Straße in München am Samstagabend zu einem Raubüberfall. Nach Polizeiangaben drangen die Täter durch einen Hintereingang in den Supermarkt ein. Als sie auf eine Angestellte trafen, fesselten sie diese. Die Täter flüchteten mit mehreren Tausend Euro.

Angestellte befreit sich und alarmiert Polizei

Nach wenigen Minuten konnte sich die Angestellte befreien und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Alle drei Täter waren im Alter zwischen 20 und 25 Jahren trugen schwarze Kleidung und Skimasken zur Tarnung.