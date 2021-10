Raubüberfall auf Supermarkt in Würzburg

Gegen 19.45 Uhr hat am Samstag ein Mann einen Supermarkt in der Franz-Ludwig-Straße in Würzburg betreten und den Kassierer mit einem Messer bedroht. Der Täter griff in die Kasse und türmte mit einer wohl eher geringen Summe an Bargeld. Der Supermarktmitarbeiter kam mit dem Schrecken davon.

Hinweise aus der Bevölkerung erhofft

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, bisher blieben diese ohne Erfolg. Die Kripo hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter soll ca. 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Maske und eine schwarze Brille und war mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Wer Angaben zur Tat oder zur Identität des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Polizei zu melden. Ob es einen Zusammenhang zu dem Überfall auf eine Tankstelle in der gleichen Straße vor einer Woche gibt, ist bisher unklar.