Raubüberfall auf Spielothek in Schimborn

Der zweite Täter unterstütze seinen Komplizen mit einem Messer und einem stockähnlichen Gegenstand. Die beiden forderten die Frau auf, ihnen das Bargeld auszuhändigen. Anschließend flohen die Täter mit mehreren hundert Euro in einem dunklen Pkw in Richtung Feldkahler Berg. Neben der Angestellten befand sich noch ein Gast in der Spielothek in der Kahlgrundstraße. Die Aschaffenburger Kripo übernahm noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen.

Grüner Parka, schwarz-rote Handschuhe

Der erste Täter soll männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er war mit einem grünen Parka, einer schwarzen Jogginghose und schwarz-roten Handschuhen der Marke Engelbert Strauss bekleidet. Der zweite Täter trug eine graue Jacke mit Kapuze.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kripo bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-1732, falls jemand verdächtige Personen oder Fahrzeuge gegen 2.50 Uhr im Umfeld der Spielothek in der Kahlgrundstraße gesehen hat beziehungsweise Hinweise zur Identität der Täter geben kann.