Raubüberfall auf Juwelierladen in Würzburg – hohe Beute

Bei einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Würzburger Innenstadt ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet worden. Zwei Mitarbeiterinnen seien über vier Stunden lang festgehalten worden, teilte die Polizei mit.

Täter haben offenbar einer Mitarbeiterin aufgelauert

Nach dem Raubüberfall laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Den Ermittlern stellen sich viele Fragen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist eine Mitarbeiterin des Geschäfts in der Domstraße am Montag nach Ladenschluss gegen 18.00 Uhr nach Hause gegangen. Im Hausflur ihres Wohnhauses in der Zeller Straße lauerten ihr zwei Täter auf, die den Schlüssel zum Juwelierladen forderten.

Herausgabe des Schlüssels erzwungen

Die Männer waren bewaffnet, ob mit Schusswaffe oder Messer ist allerdings noch unklar, so die Polizei. Weil die Frau aber keinen Schlüssel hatte, ist sie mit einem der beiden Täter in Richtung Innenstadt zu einer Kollegin gegangen, die aber auch keinen Schlüssel hatte. Daraufhin ist der Täter mit den beiden Frauen zu einer dritten Mitarbeiterin des Juwelierladens in den Stadtteil Grombühl gelaufen. Dort hat der Mann dann den Schlüssel erhalten und ist dann mit den beiden Frauen ins Geschäft in die Domstraße zurückgelaufen.

Täter auf der Flucht

Gegen 22.00 Uhr haben die beiden Frauen ihm dann Schmuck aus der Auslage und dem Tresor ausgehändigt. Gegen 22.30 Uhr ist der Mann dann mit den beiden Frauen in Richtung Marktplatz gelaufen. Dort hat er sie dann zurückgelassen und dort verliert sich auch seine Spur. Vom Verbleib des zweiten Mannes ist nichts bekannt. Die sofort eingeleitete Großfahndung blieb erfolglos. Laut Polizei liegt der Beuteschaden nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Von den Tätern liegt bislang folgende Beschreibung vor:

Täter 1: ca. 180 cm groß und ca. 90 kg schwer, kräftige Figur, schwarz gekleidet mit Kapuzenpulli; führte einen schwarzen Rucksack oder eine Sporttasche bei sich.

Täter 2: ca. 170 cm groß und ca. 80 kg schwer, dunklerer Hautteint, sprach gebrochen deutsch, war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und führte eine Pistole oder ein Messer bei sich.

Bitte um Zeugenhinweise

Die Kripo Würzburg wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wem sind ungewöhnliche Aktivitäten oder Personen rund um den Juwelier in der Domstraße in der Zeit von 18.00 bis 22.45 Uhr aufgefallen? Wer hat gegen 18.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Zeller Straße gemacht und möglicherweise die Kontaktaufnahme der beiden Täter zu der Angestellten beobachtet? Wem fiel der Täter bei seiner Flucht von dem Juwelier in der Domstraße über den Marktplatz in Richtung Eichhornstraße gegen 22.30 Uhr auf?

Von besonderer Bedeutung ist, ob jemand die beiden Angestellten beim Verlassen des Geschäftes gegen 22.30 Uhr mit dem Täter in Richtung Marktplatz hat laufen sehen. Wer kann weitere Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0931/457 1732 entgegen.