Raubüberfall auf Juwelier: Täter zu sechs Jahren Haft verurteilt

2015 hatten drei Männer mitten in der Altstadt von Regensburg einen Juwelierladen ausgeraubt. Heute ist das Urteil gegen einen der Räuber vor dem Landgericht Regensburg gefallen. Er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Zwei Täter sind bereits in früheren Prozessen verurteilt worden.

Vitrinen mit Äxten eingeschlagen um an die Beute zu gelangen

Gemeinsam mit drei Komplizen hatte der heute 39-Jährige im Sommer 2015 den Juwelierladen in der Regensburger Altstadt überfallen. Die Männer setzten eine Verkäuferin und zwei Kunden mit Pfefferspray außer Gefecht, schlugen mit Äxten die Vitrinen ein und entkamen schließlich mit 35 Uhren im Wert von mehr als 380.000 Euro. Die Beute ist bis heute verschwunden.

Bereits 14 mal in 20 Jahren verurteilt

Der heute 39-Jährige war bereits kurz nach der Tat in seiner Heimat Litauen festgenommen worden. Dennoch hat es mehr als fünf Jahre gedauert, bis er jetzt in Regensburg vor Gericht gestellt werden konnte. Der Mann konnte erst in diesem Sommer an Deutschland ausgeliefert werden, weil er zuvor in seiner Heimat noch eine Haftstrafe absitzen musste. Der Mann ist in den vergangenen 20 Jahren wegen diverser Diebstahl- und Drogendelikten schon 14 Mal verurteilt worden.

Eigentliche Haftstrafe: acht Jahre und sechs Monate

Das Gericht sah für den Angeklagten jetzt eine Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten als angemessen an. Im Rahmen eines sogenannten Härteausgleichs wurde aber seine in Litauen verbüßte Haft berücksichtigt und das Strafmaß auf sechs Jahre reduziert.