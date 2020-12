Raubüberfall auf Juwelier: Haft für mutmaßlichen dritten Täter?

Der Raubüberfall mitten in der Regensburger Altstadt dauerte nicht einmal eine Minute, dann waren die Täter mit 35 Uhren im Wert von mehr als 380.000 Euro geflohen. Drei Männer hatten den Juwelierladen gestürmt, eine Verkäuferin mit Pfefferspray überwältigt und die Glasvitrinen zerschlagen, um an die wertvollen Uhren zu gelangen. Auf Fahrrädern flüchteten sie dann insgesamt zu viert mit ihrer Beute durch die engen Altstadtgassen. Zwei Komplizen des Angeklagten sind bereits in früheren Prozessen verurteilt worden.

39-Jähriger gesteht alles

Der 39-Jährige hatte zum Prozessauftakt ein vollständiges Geständnis abgelegt. Er will in seiner Heimat Litauen für den Raub angeworben worden sein. Als Belohnung habe man ihm Heroin und 2.000 Euro in bar versprochen. Das Geld und die Drogen will er aber nie erhalten haben. Der mehrfach vorbestrafte Mann sitzt wegen anderer Delikte in seiner Heimat bereits im Gefängnis.

Lange Haftstrafe droht

Bei der Verhandlung am Donnerstag wird zunächst noch ein Polizeibeamter als Zeuge vernommen, dann sollen Plädoyers und Urteil folgen. Nach einer Verständigung zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft muss der Mann jetzt mit einer Haftstrafe zwischen sechs und sechseinhalb Jahren rechnen.