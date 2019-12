Raubüberfall auf Erlanger Supermarkt – Täter bewaffnet

Am Samstagabend (07.12.19) hat ein bewaffneter Mann einen Supermarkt in Erlangen-Bruck überfallen. Nach Angaben der Polizei trat der Mann kurz nach 20.00 Uhr an die Kasse des Supermarkts in der in der Felix-Klein-Straße und forderte unter vorgehalter Waffe Bargeld. Anschließend floh er mit einem noch unbekannten Geldbetrag. Die Angestellten des Supermarkts blieben bei dem Überfall unverletzt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Erlanger Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Dabei wurden die Beamten von einem Diensthund und einem Polizeihubschrauber unterstützt. Nun bitten die Einsatzkräfte die Bevölkerung um Hilfe: Wer Hinweise auf die Identität des Täters geben kann oder die Tat beobachtet hat, soll sich unter der Rufnummer 0911 / 21 12 – 33 33 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Täter mit Schusswaffe auf der Flucht

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,65 bis 1,70 Meter groß, vermutlich Bartträger, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, trug eine graue Bandana vor dem Gesicht, eine graue Jogginghose, eine hellgraue Kapuzenjacke, schwarze Handschuhe, weiße Schuhe sowie eine weiße Basecap. Außerdem soll der Täter eine Schusswaffe und eine dunkle Sporttasche mit Schulterschlaufe mitgeführt haben.