Raubüberfall auf Drogeriemarkt: Polizei nimmt 14-Jährigen fest

Fünf Tage nach einem Überfall auf einen Drogeriemarkt in Selb im Landkreis Wunsiedel hat die Polizei einen 14 Jahre alten Jungen festgenommen. Der Jugendliche soll einer von drei Tatverdächtigen sein, teilte die Polizei mit.

Tatverdächtiger veröffentlicht Videos in Sozialen Netzwerken

Die Ermittler waren aufgrund von Zeugenhinweisen auf den 14-Jährigen gestoßen. Demnach habe der Schüler Videos in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht, die mit dem Raubüberfall in Zusammenhang stehen könnten. Der Junge räumte in Teilen eine Tatbeteiligung ein und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Freitagabend hatten drei Maskierte das Geschäft in der Selber Schillerstraße kurz vor Ladenschluss überfallen. Trotz einer Großfahndung konnten die Täter mit dem erbeuteten Bargeld fliehen. Im Rahmen der Suche fand die Polizei in der Nähe des Drogeriemarktes Vermummungsgegenstände und ein Messer.