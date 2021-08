Raubüberfall auf 90-jährigen Senior in Regensburg

Unbekannte haben in Regensburg einen 90-jährgen Mann in dessen Haus überfallen. Die drei maskierten Täter flüchteten in der Nacht auf Sonntag mit Bargeld in noch unbekannter Höhe, meldet die Polizei. Der Überfall ereignete sich zwischen 22.30 und 0.30 Uhr. Der Senior blieb bei der Tat im Stadtteil Ödenthal unverletzt.

Polizei bittet um Hinweise

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Männern blieb erfolglos. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Ermittler hoffen dennoch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, soll sich bei der Kriminalpolizei Regensburg melden unter 0941/506-2888.

Überfall im Regensburger Norden

Der Regensburger Stadtteil Ödenthal, in dem die Tat verübt wurde, liegt nördlich der Stadt, zwischen B15 und B16 nahe des Industriegebiets Haslbach.