Raubüberfall auf 20-Jährige: Belohnung ausgesetzt

Im Fall eines Raubüberfalls auf eine 20-jährige Hotelangestellte in Regensburg Anfang Mai, hat das Bayerische Landeskriminalamt jetzt eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen einer schweren räuberischen Erpressung, so ein Sprecher.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert

Eine 20 Jahre alte Angestellte des Hotels - in Nähe der Steinernen Brücke - hatte der Polizei am 1. Mai mitgeteilt, dass sie gegen 21 Uhr überfallen worden sei. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten zwei Männer Bargeld.

Die Angestellte übergab den Tätern einen vierstelligen Betrag, den die beiden Männer in einem Rucksack verstauten. Nachdem sie die junge Frau in einem Raum eingesperrt hatten, flüchteten sie. Die 20-Jährige blieb unverletzt und konnte sich selber befreien. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Beschreibung der Täter

Beide Täter waren rund 1.70 Meter groß, schlank aber kräftig. Bekleidet waren sie mit dunklen Kapuzenpullovern, einer trug eine schwarze Hose, einer trug einen schwarzen Rucksack mit roter Nike-Aufschrift.

Interessant unter anderem für die Ermittler: Wer hat am 1. Mai verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Steinernen Brücke gesehen und wer kann Angaben zu dem Rucksack machen? Die Kripo Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 0941-506 2888.