Polizei findet Räuber in Papiertonne

Der Täter bedrohte den 20-jährigen Angestellten der Tankstelle mit einem Messer und erbeutete mehrere hundert Euro. Er flüchtete in einem Fahrzeug mit Ingolstädter Kennzeichen auf die Autobahn Richtung Nürnberg.

Mit Tempo 140 in die Ortsmitte

Die Polizei entdeckte den Wagen auf der A9 in Fahrtrichtung Ingolstadt festgestellt und verfolgte ihn. Der Fahrer, ein 25-jähriger Ingolstädter, verließ daraufhin an der Anschlussstelle Schweitenkirchen die Autobahn und flüchtete laut Polizeibericht rücksichtslos mit bis zu 140 Stundenkilometern in Richtung Ortsmitte. Die Streife brach die Verfolgungsjagd wegen der Gefährdungslage ab.

In Schweitenkirchen streifte der 25-Jährige ein anderes Auto und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen prallte in ein weiteres Fahrzeug, das am Straßenrand stand. Trotzdem setzte der Räuber seine Flucht fort.

Mit Küchenmesser in der Papiertonne

Insgesamt 21 Streifenbesatzungen fahndeten nach dem Flüchtigen. Eine Anwohnerin lieferte schließlich den entscheidenden Tipp: Der Tatverdächtige hatte sich in einer Papiertonne versteckt. Er hatte ein Küchenmesser dabei und stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Der Mann wurde dem Haftrichter in München vorgeführt, der Haftbefehl erließ. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden, ein Gartenzaun und auch ein Baum wurden beschädigt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 35.000 Euro.