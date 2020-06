Raubüberfälle auf Seniorinnen: Tatverdächtiger festgenommen

Der letzte Überfall auf Seniorinnen ereignete sich nach Angaben der Polizei am 12. Juni in der Nürnberger Südstadt. Eine 84-Jährige war gegen Mittag in der Steinheilstraße unterwegs, als sich ihr ein Mann von hinten genähert und ihr die Halskette abgerissen haben soll. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Nach Polizeikontrolle am Aufseßplatz festgenommen

In allen fünf Fällen ähnelten sich die Personenbeschreibungen. Zudem hatte die Polizei bei ihren Ermittlungen Bildmaterial sicherstellen können. Zivilbeamte kontrollierten am vergangenen Samstag (20.06.20) am Aufseßplatz einen 36-Jährigen, dessen Kleidung und weitere Details mit der Täterbeschreibung übereinstimmten. Der Mann wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.