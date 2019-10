09.10.2019, 06:09 Uhr

Raubmord von Mitwitz bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Fast 13 Jahre nach dem Raubmord an einem Einkaufsmarktbesitzer in Mitwitz im Landkreis Kronach wird der Fall heute in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" behandelt. Die Ermittler erhoffen sich dabei Hinweise aus der Bevölkerung.