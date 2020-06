Raubmord in Bayreuth: Erneuter Prozess nach zwei Jahren

Zwei Männer aus der Nähe von Augsburg haben Trickdiebstähle im ganzen Bundesgebiet durchgeführt und im April 2017 auch in Bayreuth einen Raubmord begangen. Dabei ist ein 88-jähriger Rentner in seinem Haus in der Innstraße ums Leben gekommen. Während der Mittäter wegen unterlassener Hilfeleistung und Diebstahls zu fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt worden ist, steht der wegen Mordes angeklagte Firat T. nun erneut in Bayreuth vor Gericht.

Prozess in Bayreuth: Mitte Juli wird erneut verhandelt

Firat T. war in einem ersten Prozess zwar bereits wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, doch das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof wieder aufgehoben. Der Grund: Es habe sich nicht beweisen lassen, dass der damals 88-jährige Rentner tatsächlich wegen der Schläge von Firat T. die Treppe in seinem Haus hinuntergestürzt sei und sich dabei lebensgefährlich verletzt habe. Bisher sind zwölf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Ende September fallen.